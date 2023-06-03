«Выход из зоны комфорта»: астрологи назвали главных везунчиков на неделе с 5 по 11 июня

Футуролог Джули По поделилась прогнозом на неделю с 5 по 11 июня. Везунчиками этого периода станут те, кто сумеет совершить прорыв, но наступать придется на чужой территории. Лучше всего назначить деловые встречи у партнеров, нежели в своем офисе, ну или хотя бы на нейтральной для себе стороне.

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Помните, что тенденции периода благоволят тем, кто действует бескомпромиссно и храбро. Принимайте вызов и не бойтесь идти в атаку, да и нападать лучше первым, тогда удастся перехватить инициативу, а также получить власть на ситуацией.

«Тенденция будущей недели предвещает нежданных гостей и выход из зоны комфорта, переход границ и способности пойти на отчаянный и крайний шаг», - добавила футуролог.

По материалам 7days