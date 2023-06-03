Везунчики, которых не коснется беда в июне: Глоба — ищем себя в списке по дате рождения

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июнь, назвав знаки зодиака, которых не коснутся беды и испытания — для этих счастливчиков этот период станет максимально успешным, словно они родились под счастливой звездой.

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Рыбы

Для тех, кто родился в период с 19 февраля по 20 марта, это время станет удачным для путешествий и знакомств. Рыбы получат неожиданное предложение, которое будет касаться их интеллектуальной деятельности. Июнь принесет им успех во всем, что касается работы со словом — иными словами, ораторским искусством. В середине месяца нужно обратить внимание на здоровье и дела службы, чтобы избежать не нужных конфликтов. Конец июня — хорошее время для прибыли, творчества и путешествий, а также будут радовать дела детей.

Водолеи

Рожденные в период с 20 января по 19 февраля в первой половине месяца будут увлечены личными отношениями. Так, события, которые касаются любимых, будут одновременно и радовать, и требовать внимания. Третья декада месяца принесет хорошую прибыль, а также порадуют дела детей. Будет возможность удачно вложиться в недвижимость.