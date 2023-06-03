Володина прямо указала тех, кто озолотится в июне — найдут новый источник дохода: ищем себя

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на июнь, назвав знак зодиака, который может улучшить свое финансовое положение. Астролог дала понять, что для Водолеев месяц стартует с новостей, которые будут связаны с их семьей, домом и недвижимостью.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Этот знак зодиака может рассчитывать на то, что до 5 июня окончательно разрешится ситуация, которая требовала от них усилий в конце апреля - начале мая.
Вторая декада июня особенно успешна. Водолеи найдут способ озолотиться — эти деньги они заработают сами благодаря дополнительному источнику дохода.
«В третьей декаде начнет чудить любимый человек, а в период с 24 по 30 его или ее чудачества могут спровоцировать конфликт. Не принимайте близко к сердцу, вероятнее всего, это временное помешательство», - добавила астролог.