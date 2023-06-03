«Это всегда влияет на равновесие»: Глоба срочно предупредил россиян о Полнолунии 4 июня

Астролог Богдан Глоба, сын известных звездочетов Тамары и Павла Глобы, предупредил россиян о грядущем Полнолунии. Оно состоится 4 июня и принесет для отдельных людей беспокойство.

«Воскресенье озарено Полнолунием, и это всегда влияет на душевное равновесие чувствительных натур. Если вдруг ощутите неспокойствие, то знайте - скоро пройдет», - объяснил астролог.

Глоба-младший также отметил, что первый месяц лета окажется богат на планетарные события. Это переход Солнца в созвездие Рака, Меркурия – в Близнецы, Венеры – в Льва, Плутона – в Козерога. Кроме того, 21 числа состоится Солнцестояние, особенный период для духовного очищения и перезагрузки.

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