Глоба 3 июня сообщил людям главное: время возможностей

Подходит к концу рубежная неделя весны и лета, которую астролог Богдан Глоба назвал взрывной и хлопотливой. Период обманов и повышенной агрессии, провокаций и опасностей на воде остается позади, и наступившие выходные позволят перевести дух и немного расслабиться. Суббота, 3 июня, принесет некоторым людям возможности и позволит посвятить время и внимание себе и саморазвитию.

«Суббота готовит прекрасные возможности людям творческим и тем, кто «стоит особняком» в своей работе. В остальном же хорошей идеей будет посвятить время саморазвитию и разминке серого вещества», - сообщил важное Глоба-младший.