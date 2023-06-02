Что нужно сделать Овнам, Тельцам, Стрельцам и Водолеям до 18 июня — тут же попрут деньги

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на июнь, назвав знаки зодиака, которые улучшат свое материальное состояние благодаря влиянию Розовой Луны в Стрельце. Деньги будут приходить обильно, но при каком условии — им придется довериться своей интуиции.

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Овнам, чтобы обрести финансовую стабильность, придется сделать шаг к большему заработку и продумать варианты для дополнительного источника дохода.

Тельцы получат прибыть уже в середине месяца. Судьба даст им шанс показать все свои лучшие стороны и обрести финансовую стабильность. Для того, чтобы обеспечить себе золотую подушку безопасности на годы вперед, этот знак зодиака должен вложить свободные средства в инвестиции.

Стрельцы получат деньги, на которые они и вовсе не рассчитывали. Прибыль возрастет за счет случайных денежных вливаний. Это могут быть подарки или аванс на службе. Главное — тотальная экономия и бережливость. Им нужно сохранить тот достаток, которого они добились.

Водолеи ждут деньги в долгосрочной перспективе. Они могут заключить сделку, которая даст им прибыль. Но она поступит значительно позже.

«Как вы решите свои финансовые проблемы, вам сказать никто не может, но совершенно точно, что их станет на порядок меньше», — добавила астролог.

По материалам 7days