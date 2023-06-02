Денежные потоки! Володина назвала главного богача лета - премии, повышение, выигрыши

Астролог Василиса Володина заявила, что Скорпионы смогут закружиться в денежном потоке уже в июне 2023 года. Этим людям, по ее словам, улыбнется финансовое счастье. И они смогут реализовать многие мечты.

«Скорпионы смогут достичь успеха с минимальными затратами. Звезды сулят им повышение и денежные премии», - заявила она.

Володина также подчеркнула, что представители этого созвездия могут даже выиграть в лотерею. Главное, чтобы удача не вскружила голову.

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