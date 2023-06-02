Ничего не делает, а деньги прут! Король фортуны, который сорвет джекпот в середине июня

Астролог Людмила Митрохина в свежем денежном прогнозе на июнь назвала знак зодиака, который сорвет джекпот. Им даже не придется прилагать усилий для того, чтобы разбогатеть. Луна в Стрельце будет щедра к этим счастливчикам. Еще две недели этот баловень судьбы может снимать сливки, богатея день ото дня.

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Стрельцы получат финансы из ниоткуда. Возможно, их ожидает щедрый подарок или начальство выдаст аванс, который нужно будет отработать. В любом случае, от денег отказываться не стоит, но и тратить их на ерунду — тоже не приветствуется.

«Подумайте, как вы можете распорядиться ими, чтобы закрыть большинство своих финансовых долгов», — добавила астролог.

По материалам 7days