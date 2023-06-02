Денежный счастливчик по дате рождения, который повернет жизнь на 180° — уже 4 июня

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на июнь, назвав баловня судьбы, который поправить свое материальное положение в этом месяце. В этом им поможет розовая Луна. Эти везунчики вступят в эпоху процветания.

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4 июня полная Луна взойдет в 06:42 в созвездии Стрельца. А этот знак зодиака обожает деньги и роскошь, он стремится к большему и всегда окружен удачей. Везение продлится вплоть до 18 июня.

Решительный Овен всегда испытывает нехватку времени для реализации всех своих задумок и планов. В период с 4 по 6 июня у него этого времени будет значительно больше. Главное — справиться с ленью и начать действовать.

Полнолуние в Стрельце все приумножит, включая и негативные эмоции, а также проблемы и долги. Поэтому нужно мыслить исключительно позитивно и действовать во благо себе.

«Чтобы быстрее обрести финансовую стабильность, сделайте первый шаг к большему заработку и продумайте варианты для дополнительного источника доходов», - добавила астролог.

Дни рождения Овнов выпадают на даты с 21 марта по 20 апреля.

По материалам 7days