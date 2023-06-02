Глоба назвала три знака зодиака, которые озолотятся в июне — деньги прут из всех щелей

Сразу три знака зодиака, по версии Тамары Глобы, сумеют озолотиться в июне. Вселенная выбрала в качестве своих любимчиков тех баловней судьбы, которые обратят взор на материальное благосостояние. Им важно упрочить свое положение и заработать нужные для комфортной жизни деньги.

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Овнов в июне ждут неожиданные покупки, а прибыль будет течь рекой. Месяц станет хорошим стартом для карьеры. Тельцы весь июнь будут находиться в разъездах. Но это не помешает им заняться вопросами, которые будут связаны с материальной жизнью. Все будет складываться в их пользу. Выгодное предложение получат Близнецы. Их ум и интеллект будет востребован. А это значит, что представители этого созвездия без финансовой поддержки не останутся. Они получат свою прибыль, заработав деньги для дома и семьи.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба