Володина узрела тех, кому из знаков враги будут пакостить в июне — придет разоблачение

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим прогнозом на июнь, оставив предостережение одному знаку зодиака. Для Львов первый месяц лета станет периодом самозабвенной борьбы за свое место в социуме. Им придется доказывать свой авторитет и право на признание. Астролог дала понять, что этот знак зодиака ждут малоприятные истории на службе. И связаны они будут с действиями обидчиков и врагов.

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«Завязаться история может поначалу неприятно. Со сплетен и слухов за спиной или доносов, порочащих репутацию и угрожающих карьере. Берите ситуацию в свои руки, разоблачая вредителей», — добавила астролог.

По материалам Telegram-канал Василисы Володиной