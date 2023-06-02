Володина назвала знак, которого с головой накроет ураган испытаний — уже через 4 дня

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась кратким прогнозом на первый месяц лета, назвав знак зодиака, который в июне испытает ряд сложностей. Их буквально накроет грозовой шторм — трудности устроят им проверку на прочность. И этот период наступит уже через 4 дня.

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Для Скорпионов июнь станет одним из самых важных месяцев года в профессиональном плане. Рожденные под этим созвездием будут находиться в поиске своего призвания. Они захотят увидеть результат своих многолетних трудов.

«Начиная с 6 июня и до конца месяца, накаляются отношения между вами и партнером по браку или бизнесу. Вероятно, ситуация начнется как мировоззренческий спор, расхождение в принципах, идеалах, целях, а затем отразится и на результате бизнеса, проекта», — добавила астролог.

По материалам Telegram-канал Василисы Володиной