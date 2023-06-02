Неделя взбалмошная, с обострениями: Василиса Володина дала прогноз на 5 – 11 июня

С 5 по 11 июня Василиса Володина предрекает людям взбалмошную неделю с ощущением кипяще-бурлящих страстей, оголенных нервов, особенно в личных отношениях.

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Однако прорыв в делах возможен, особенно со среды. А тех, кто хорошо потрудился в период ретроМеркурия в конце апреля – начале мая, ждут конкретные осязаемые бонусы сейчас.

«Прибыль, рост количества клиентов или подписчиков, озарение, гениальные идеи, которые можно применить себе на благо», - объяснила прибыль Володина.

Кроме того, на этой неделе может крепчать градус военно-политических новостей. На личном фронте у людей тоже будет неспокойно –один давит, второй запутался и мучается. В ход пойдут запрещенные методы, выше градус ревности и обманов, возможны измены.

«Чтобы не устраивать из отношений эмоциональные качели, лучше говорить начистоту. Сначала с собой, потом с партнером, как бы страшно и сомнительно не было. Открываемся, доверяемся, не боимся правды. Время, чтобы учиться мудрости, принятию, прощению, сочувствию», - посоветовала, как пройти бурю, астролог.

Со среды 7 июня и до конца недели 11 числа может появиться ощущение потери смыслов, растерянности. Будто все, во что вы верили прежде, рассыпалось. Но это важно принять. Поскольку после потери старых смыслов непременно придет появление новых.

По материалам YouTube-канала Василисы Володиной