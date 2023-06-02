«Не удивляйтесь срывам и приготовьтесь к потерям»: Глоба срочно предупредил россиян 2 июня

Наступивший июнь пока не принесет спокойствия. Неделя с 28 мая по 4 июня – это время обмана, риск агрессии, предупреждает астролог Богдан Глоба. Поддаваться на провокации нельзя, держитесь подальше от воды и откажитесь от прогулок по ней – сейчас это особенно опасно.

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В первую пятницу лета, 2 июня, Глоба-младший также призывает к осторожности. Непростой день, лучше быть чересчур аккуратными, чем недоглядеть.