«Не удивляйтесь срывам и приготовьтесь к потерям»: Глоба срочно предупредил россиян 2 июня

Наступивший июнь пока не принесет спокойствия. Неделя с 28 мая по 4 июня – это время обмана, риск агрессии, предупреждает астролог Богдан Глоба. Поддаваться на провокации нельзя, держитесь подальше от воды и откажитесь от прогулок по ней – сейчас это особенно опасно.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
В первую пятницу лета, 2 июня, Глоба-младший также призывает к осторожности. Непростой день, лучше быть чересчур аккуратными, чем недоглядеть.
«Переменчивая пятница наверняка спутает планы. Не удивляйтесь срывам договоров и приготовьтесь к финансовым потерям. Будьте аккуратны в дороге. Как и четверг, день достаточно взрывной и энергетически нестабильный», - срочно обратился к людям Глоба.