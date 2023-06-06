Пять имен женщин, которым чаще всего изменяют мужья: жертвы, карьеристки и эгоистки

Если ваше имя есть в этом списке от таролога Галины Янко, будьте осторожны! Следите за супругом и за собой, задумайтесь: всего ли ему хватает в вашем браке?

Алла — слишком сильные и властные: сами толкают на измену

Носительницы этого имени — женщины страстные и властные. В отношениях они стремятся к тотальному контролю и никогда не проявляют слабость. Быть мягче, позволить мужчине позаботиться о себе и почувствовать себя сильным они не решаются. От этой жесткости мужчины нередко чувствуют себя подавленно и страдают от неуверенности в себе, что и толкает их в объятия других женщин.

Анастасия — не уделяет мужчине достаточно внимания, и он ищет его на стороне

Она всегда у себя на первом месте. У нее много друзей, увлечений, она строит карьеру и умеет получать от жизни удовольствие, каждый день у нее расписан по минутам.

Хотя личная жизнь для них тоже очень важна, иногда им просто не хватает времени и сил, чтобы дать мужчине все, чего он ожидает. Нередко мужчинам настолько недостает от нее ласки и внимания, что они ищут утешения на стороне.

Вера — идеальная жертва

Это имя говорит само за себя. Им не хватает умения разбираться в людях и отличать правду от лжи, а непорядочные мужчины сразу видят в них идеальных жертв. Они слишком наивны и верят всему, что говорят им мужчины, даже когда факты говорят об обратном. Кроме того, эти добросердечные барышни умеют прощать, поэтому часто сталкиваются с изменой со стороны одного мужчины неоднократно.

Ольга — недостаточно интересуется сексом

Довольно часто носительницы этого имени являются довольно непритязательными и нелюбопытными в сексуальном отношении. Порой кажется, что секс им вообще не интересен.

В этом нет ничего плохого, в мире действительно есть много более интересных вещей, но не каждому мужчине это объяснишь. Когда он остается один на один со своими фантазиями, избежать соблазнов очень сложно.

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Яна — много требуют и подавляют

Это имя очень эгоистичных женщин. В профессиональной жизни это хорошо, но в отношениях, как правило, только мешает. Многие из них слишком многого требуют от своих мужчин, ничего не отдавая взамен. Рано или поздно мужчина устает от такого отношения и отправляется налево либо чтобы отомстить, либо чтобы немного отвлечься от домашнего сумасшествия.

