Пять имен мужчин, обреченных жить в бедности: художники, наивные добряки и «Иванушки»

Мужчины с этими именами крайне редко достигают богатства и благополучия, кажется, будто сама судьба против них. Список мужских имен, мешающих разбогатеть, для наших читателей составила ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Анатолий — наивный и доверчивый, теряет все, что заработал

Носители этого имени хоть и отличаются трудолюбием и предприимчивостью, то есть умеют зарабатывать деньги, совершенно не умеют ими грамотно распоряжаться. Эти добродушные и наивные мужчины, как правило, не умеют говорить «нет».

В результате все члены семьи, друзья и даже малознакомые люди садятся им на шею, берут в долг внушительные суммы и даже не думают возвращать. Нередко они становятся жертвами мошенников и вступают в сомнительные финансовые авантюры.

Сергей — все спускает на развлечения

Довольно ленивые и пассивные носители этого имени редко добиваются внушительных цифр на банковском счете. А если им и удается заработать кругленькую сумму, они немедленно тратят ее, порой самым абсурдным и безрассудным образом. Веселье, выпивка, часто азартные игры, нередко даже опасные связи с криминальным миром — из всего этого очень сложно выбраться в плюсе.

Иван — как в русских сказках остается «у разбитого корыта»

Не зря в русском фольклоре бытует фраза «Иванушка-дурачок». Инфантильные носители этого имени, впрочем, не лишены завидного трудолюбия, поэтому нередко зарабатывают приличные деньги.

Но прыгнуть выше головы им не удается — не хватает инициативы и предприимчивости. Копить и рационально вкладывать деньги они тоже не умеют, зато не могут отказать никому в займе и пройти мимо серой схемы заработка, в результате чего остаются у разбитого корыта.

Тимофей — их сметают с пути более смелые и инициативные

Обладатели этого имени чаще всего обладают мягким и неконфликтным характером. В условиях же современной конкуренции просто необходимо проявлять жесткость и оставлять соперников позади, так что Тимофеи нередко выбывают из этой сумасшедшей гонки, уступив дорогу более сильным и инициативным.

Филипп — не хотят тратить время на материальное

Эти творческие мужчины несколько оторваны от материального мира. Все-таки успех в карьере и внушительный заработок требуют полной отдачи и больших жертв. Носители этого имени не готовы пожертвовать своими интересами и свободным временем ради бесконечного участия в карьерной гонке.

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Они делают ставку на нематериальную сферу и привлекают к себе людей, в особенности женщин, не деньгами, а совсем другим — интеллектом, духовностью, обаянием.