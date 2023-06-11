Любовь и страсть: у каких знаков зодиака 11 июня начнется белая полоса

Удачный день в плане романтических отношений.

Овны

В вашей личной жизни произойдут некоторые позитивные события. Ваш близкий друг может проявить к вам романтический интерес. Это может стать началом нового замечательного этапа в вашей жизни. Эти перемены принесут настоящее счастье в вашу жизнь, и вы почувствуете удовлетворение от жизни.

Близнецам

Уже связавшим себя обязательствами, необходимо обратить внимание на потребности своего партнера, чтобы избежать неприятностей.

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Козероги

Одинокие Козероги, которые хотели выразить кому-то свои чувства, должны действовать, так как их предложение, скорее всего, будет принято. Разведенные представители знака также могут встретить кого-то интересного на светских мероприятиях.