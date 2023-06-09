Звездная карта! Какие три знака ждут серьезные перемены 9 июня

Тельцы

Благоприятный день в плане общения, новых знакомств, дружеских и семейных встреч. Тельцы, перемены никогда не бывают легкими и вам нужен отдых, поэтому отвлекитесь сегодня на романтику и развлечения. Выбравшись в свет, увидев мир, других людей, расширив свой кругозор, вы заострите внимание на том, что должно исчезнуть в вашей жизни прямо сейчас, и, более того, активизируете силу воли и мотивацию, чтобы сделать это.

Водолеи

Ваши друзья обожают вас, несмотря на все ваши недостатки. И если нынешняя звездная карта что-то и показывает, так это то, что люди заботятся о вас больше, чем вы думаете. У вас не всегда есть ответы на все вопросы и в такие моменты все, что вам нужно сделать, - это попросить о помощи. Вы можете быть удивлены тем, как вас осыпают добротой, и это потому, что вас очень ценят.

Рыбы

Вам нужно исследовать новые места и посмотреть на мир по-новому. Вам нужно выйти за пределы зоны комфорта и открыться новому. Не избегайте сегодня возможности выбраться из своей скорлупы, пообщаться и познакомиться с новыми людьми.

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