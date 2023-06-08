Осторожно со здоровьем! Каким знака зодиака надо срочно к врачу 8 июня

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Тельцы

Решение изменить способ питания пришло к вам своевременно, оно может привести к возобновлению усилий по поддержанию хорошего здоровья. Но больше всего Космос призывает вас задуматься о том, как ухаживать за собой. Небольшая забота о себе может существенно изменить ваше самочувствие.

Козероги

Придерживайтесь простого и легкого рациона и избегайте всего слишком сытного. Пожилым людям рекомендуется заняться легкими упражнениями или ходьбой, чтобы поддерживать себя в форме. Только следите за тем, чтобы не перенапрягаться.. Молодым людям особенно рекомендуется не изнурять себя работой до предела, пытаясь достичь поставленных целей.

Рыбы

Приготовьтесь испытать боль. Это может быть физическая боль, возможно, пришло время попробовать рейки, акупунктуру или пищевые добавки. Это может быть эмоциональная боль, возможно, пришло время поговорить, отпустить, занести в дневник или обратиться за консультацией к психологу. В любом случае ваша рана готова к заживлению. Вам нужна помощь со стороны или новые идеи, чтобы это произошло.

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