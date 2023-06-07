Ругань и разводы: три знака зодиака, у которых случится кризис в любви 7 июня

Неблагоприятный день в плане отношений, возможны конфликты и разногласия.

Овны

Мысли и чувства сегодня могут быть более интенсивными, чем обычно, что может затруднить дипломатичный подход к определенным вопросам. Даже если вы знаете, что хотите сказать, такт может помешать вам быть настолько честным, насколько вам хотелось бы. Тем не менее бывают моменты, когда вы не можете избежать резкости, как бы неловко вам не было, а сегодня это может значительно накалить обстановку.

Весы

Вы можете попытаться игнорировать проблему, делая вид, что ее не существует, но это только ухудшит ситуацию. Чем дальше идет время, тем больше вам хочется зарыть голову в песок. Однако единственный выход — это честный разговор. С Сатурном в вашем знаке вы можете набраться решимости. И даже если Нептун побуждает вас закрыться, просто стойте на своем твердо и делайте все, что должны.

Стрельцы

Попытки довести что-то до конца могут сопровождаться нелегкой борьбой. И так может продолжаться еще несколько дней. Чем больше вы будете настаивать, тем большее сопротивление вы встретите. Вместо того чтобы изнурять себя, отпустите все на самотек и позвольте всему идти своим чередом. Тогда все получится гораздо быстрее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».