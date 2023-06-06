Нет покоя! Какие перемены ждут трех знаков зодиака 6 июня

Раки

Сегодня вы можете услышать ценные сведения о ситуации, которая давно не давала вам покоя. Вы будете готовы сделать все, чтобы положить проблеме конец. Смена точки зрения и готовность мыслить нестандартно могут приедут к успеху. Вскоре вы будете рады, что не опустили руки.

Львы

Если вы чувствуете, что что-то не так, как кажется, то доверьтесь своей интуиции, Львы. Вы можете надеяться, что все уладится само собой, но лучше сразу взяться за дело. Нужен чей-то опыт, чтобы помочь вам выйти из затруднительного положения? Не стесняйтесь, просто спросите.

Девы

Хотя ваши друзья в последнее время были для вас постоянным источником поддержки, они могут совершать ошибки сегодня. Если кто-то хочет поделиться советом, убедитесь, что он знает, о чем говорит. Проверьте источник и задайте несколько уместных вопросов, прежде чем принять совет.

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