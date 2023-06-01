Новые люди войдут в вашу жизнь: кому астролог Тамара Глоба предсказала большую любовь в июне — только одному знаку зодиака так повезло

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на первый летний месяц. Судя по расположению небесных светил, особенно счастливым и удачным июнь будет для рожденных под созвездием Близнецов.

Им обещаны любовь и высокие заработки. Интеллект Близнецов будет востребован весь месяц, будет много интересных встреч и событий.

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