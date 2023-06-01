Новые люди войдут в вашу жизнь: кому астролог Тамара Глоба предсказала большую любовь в июне — только одному знаку зодиака так повезло

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на первый летний месяц. Судя по расположению небесных светил, особенно счастливым и удачным июнь будет для рожденных под созвездием Близнецов.
Им обещаны любовь и высокие заработки. Интеллект Близнецов будет востребован весь месяц, будет много интересных встреч и событий.
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«Новые люди войдут в вашу жизнь, возможно — любовь. Будьте внимательны в путешествиях и связях в третьей декаде месяца — возможны обманчивые ситуации. На службе в конце месяца важный поворот — благодаря своему интеллекту сможете заработать важные деньги для дома, для семьи», — предсказала Тамара Глоба Близнецам.
По материалам kp.ru