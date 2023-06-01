Вырастут крылья! Глоба назвала главного счастливчика июня - деньги, счастье, любовь

Тамара Глоба в шоу «Давай поженимся!»

Пришло время передохнуть.

Астролог Тамара Глоба заявила, что в июне больше всего повезет Водолеям. Черный Кролик, по ее словам, подарит этим людям период истинного счастья.

«Июнь обещает Водолеям быть весьма интересным и насыщенным. Деньги будут сами идти в руки, повезет в личной жизни. У некоторых людей от счастья вырастут крылья», - заявила она.

Глоба подчеркнула, что июнь - отличное время, чтобы взять паузу и подлечиться. Пришло время немного выдохнуть и насладиться жизнью.

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