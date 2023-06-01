Самые ветренные женщины по знаку зодиака: крутят романы с каждым встречным

Астрологи уверяют, что есть женщины, с которыми лучше не заводить семью, если вы настроены на долгий и надежный брак. Некоторые представительницы прекрасного пола настолько ветрены, что не оправдают ваших надежд.
Речь идет о Рыбах, Девах и Близнецах. Вокруг этих женщин всегда вьются куча мужчин, но им это нравится. Они не против завести романы с каждым из них.
В итоге в зрелом возрасте готовы выйти замуж за кого угодно, поняв, что остались одни.
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