Самые ветренные женщины по знаку зодиака: крутят романы с каждым встречным

Речь идет о Рыбах, Девах и Близнецах. Вокруг этих женщин всегда вьются куча мужчин, но им это нравится. Они не против завести романы с каждым из них.

В итоге в зрелом возрасте готовы выйти замуж за кого угодно, поняв, что остались одни.

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