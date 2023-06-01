День дает шанс: астролог Василиса Володина сделала предзнаменование на 1 июня – что будет

«День для рабочих и бытовых разговоров не самый простой, но дает шанс трезвостью взгляда и логикой победить сомнения, заблуждения или раскрыть обман. Вникайте в детали, докапывайтесь, изучайте досконально вопрос, не принимая слова на веру, особенно из уст малознакомых людей. Самокритичность — лучший друг тех, кто информирует. Проверяйте все что передаете другим как факт. От репостов в соцсетях до корпоративной почты», - поделилась Василиса Володина в телеграм-канале.