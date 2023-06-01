Проверяйте все: о чем предупредила астролог Василиса Володина в первый день лета

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале каждое утро дает прогноз на наступивший день.
Василиса Володина считает своим долгом предупредить всех о важных событиях, которые могут произойти, и предостеречь, возможно, от необдуманных шагов.
Что касается, первого дня лета, то он, судя по расположению небесных светил, будет не самым простым.
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«День для рабочих и бытовых разговоров не самый простой, но дает шанс трезвостью взгляда и логикой победить сомнения, заблуждения или раскрыть обман. Вникайте в детали, докапывайтесь, изучайте досконально вопрос, не принимая слова на веру, особенно из уст малознакомых людей. Самокритичность — лучший друг тех, кто информирует. Проверяйте все что передаете другим как факт. От репостов в соцсетях до корпоративной почты», - написала Василиса Володина в телеграм-канале.