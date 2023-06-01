Проверяйте все: о чем предупредила астролог Василиса Володина в первый день лета

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале каждое утро дает прогноз на наступивший день.

Василиса Володина считает своим долгом предупредить всех о важных событиях, которые могут произойти, и предостеречь, возможно, от необдуманных шагов.

Что касается, первого дня лета, то он, судя по расположению небесных светил, будет не самым простым.

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