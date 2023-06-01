Тамара Глоба в июне пророчит переезд этому знаку зодиака: пора паковать чемоданы если не навсегда, то для путешествия точно

Наступивший июнь готовит массу интересного для многих знаков зодиака. Астролог Тамара Глоба дала подробный прогноз каждому, а Девам и вовсе пророчит поездки. Некоторые представители этого созвездия могут смело паковать чемоданы – возможен переезд или интересное путешествие.

«В дорогах вы познакомитесь с необычными людьми. Будут открытия, перспективы, связанные с интеллектуальной деятельностью. В начале месяца возможны поездки с подругами. Они будут поддерживать и помогать вам», - рассказала на YouTube-канале Тамара Глоба.

Также Девам астролог советует не оставлять без внимания своих партнеров и не начинать новых знакомств ни в коем случае. «В начале третьей декады постарайтесь не заводить сомнительные знакомства. Избегайте неадекватных личностей», - настаивает Глоба.

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