Тамара Глоба предупредила людей в начале июня: опасное время

Известный астролог и телеведущая Тамара Глоба дала прогноз на первый месяц лета. Звездочет предупредила людей, что июнь не будет легким или спокойным. С 1 по 15 числа, то есть в первой половине летнего месяца, важно быть очень внимательными и не терять бдительности.

«В первой половине июнь – это период наиболее острых проблем, связанных с военными действиями, скандалами политическими, а также усиление пожаров и стихийных бедствий», - сообщила звездочет.

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Важно сохранять тонус и быть очень внимательными ко всему, что происходит вокруг. Особенно это касается аварийных ситуаций, которые рискуют случиться в третьей декаде июня. На протяжении всего месяца Тамара Глоба настоятельно рекомендует проявлять повышенное внимание к детям и их здоровью.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба