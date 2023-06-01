«День опасный»: Глоба срочно сообщил 1 июня – расслабиться не получится

Начало лета обещает быть непростым, об этом предупреждают звезды, и передает астролог Богдан Глоба. В весенне-летнюю неделю 28 мая – 4 июня обмануться очень легко, также существует риск агрессии, нельзя поддаваться на провокации и лучше не совершать прогулок на воде, поскольку это особенно опасно.

Пристальное внимание Глоба-младший советует проявлять в четверг, 1 июня. Сам день не даст расслабиться, поэтому лучше держать все под контролем.

«Контрастный четверг не даст расслабиться. В деле ловите мышей, хватайте возможности и ни в коем случае не упускайте инициативу. В общественном же смысле день взрывной и опасный», - предупредил астролог.

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