Карьера полетит в тартарары: что будет 5 июня — прогноз известного таролога

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Близнецы

Если вы столкнулись с трудностями и кажется, что на пути их еще больше, возможно, вам стоит сделать шаг назад и пересмотреть свои планы. Неудобный угол между Марсом и Сатурном говорит о том, что вы не намерены сдаваться. Если вы увидите лазейку, которой можно воспользоваться, то, возможно, вам все же удастся добиться успеха.

Львы

Вы захотите продвинуться со своими проектами вперед, но сомнения могут ослабить вашу сосредоточенность. Вы можете извлечь максимум пользы из этого дня, изменив свое мышление. Начните с малого и действуйте шаг за шагом, не позволяйте сомнениям взять над собой верх.

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Весы

Вы можете быть слишком осторожны в одной сфере жизни, но чувствовать себя так, будто отказываетесь от всех ограничений в другой. Соблюдение срединного пути поможет вам избежать излишеств и ошибок.