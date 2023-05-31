Поцелуй Бога: какой знак зодиака станет богачом в июне — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Водолеев в июне будет отличный период для зарабатывания денег. По ее словам, на этих людей обрушится удача, которой надо будет воспользоваться. Будет казаться, что представителей этого созвездия поцеловал сам Господь Бог.

«Это период, когда придет хорошая прибыль. Появится возможность вложиться во что-то крупное касательно недвижимости», — заявила она.

А в третьей декаде месяца, по мнению Глобы, Водолеев ждет раздор в семье. Надо запастись терпением.

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