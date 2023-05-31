На крыльях счастья: астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые этим летом преуспеют во всем

Астролог Тамара Глоба, известная тем, что ее прогнозы сбываются практически в девяноста процентах случаев, рассказала, каким для разных знаков зодиака выдастся первый месяц лета.
Если верить звездам, на крыльях счастья в июне будут порхать родившиеся под знаком Тельцов, Близнецов и Львов.
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Тельцов ждут позитивные перемены, связанные с материальной частью жизни.
У Близнецов возможны романы и новые увлечения, а также им обещается возможность хороших заработков.
Львы проведут июнь максимально активно и насладятся результатами своих трудов.
По материалам YouTube-канала Тамары Глобы