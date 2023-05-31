Поток денег накроет с головой один знак: Глоба – о счастливчике, которого поцелует Вселенная

Львы уже сейчас могут получить очень выгодное предложение, которое принесет им финансовое благополучие. Деньги накроют их с головой, однако они не должны слишком упиваться своим положением, предупредила астролог Тамара Глоба.

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Из-за повышенного дохода у Львов могут возникнуть трудности в общении с близкими. Любое неверно сказанное слово может обернуться им проблемами.

Глоба посоветовала Львам вести себя сдержанно и больше времени посвящать общению с близкими людьми.

Источник: rsute.ru.