Что должны сделать Тельцы, Близнецы, Весы и Стрельцы на неделе с 5 по 11 июня — иначе беда

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 5 по 11 июня, дав совет некоторым знакам зодиака. Им подсказали, что ни в коем случае нельзя делать в этот период — только в этом случае первая половина месяца пройдет для них успешно.

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Близнецы

На зависть остальным знакам зодиака, для них эта неделя будет позитивной во многих аспектах. Прилив энергии и обостренная интуиция делают ее потенциально успешной абсолютно для любой деловой активности. А вторник и среда — 6 и 7 июня соответственно — выделяются со знаком «плюс» на таком благоприятном фоне.

«Лишь пятница сравнительно неудачна: важные встречи и переговоры на этот день лучше не назначать», — заверили астрологи.

Тельцы

Уже с 5 июня хозяйка этого знака зодиака Венера входит в знак Льва, где пробудет в этом году необычно долго — до 9 сентября. Это прекрасный период для романтики, наслаждения искусством и демонстрации собственных достоинств.