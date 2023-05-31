Что должны сделать Тельцы, Близнецы, Весы и Стрельцы на неделе с 5 по 11 июня — иначе беда

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 5 по 11 июня, дав совет некоторым знакам зодиака. Им подсказали, что ни в коем случае нельзя делать в этот период — только в этом случае первая половина месяца пройдет для них успешно.
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Близнецы
На зависть остальным знакам зодиака, для них эта неделя будет позитивной во многих аспектах. Прилив энергии и обостренная интуиция делают ее потенциально успешной абсолютно для любой деловой активности. А вторник и среда — 6 и 7 июня соответственно — выделяются со знаком «плюс» на таком благоприятном фоне.
«Лишь пятница сравнительно неудачна: важные встречи и переговоры на этот день лучше не назначать», — заверили астрологи.
Тельцы
Уже с 5 июня хозяйка этого знака зодиака Венера входит в знак Льва, где пробудет в этом году необычно долго — до 9 сентября. Это прекрасный период для романтики, наслаждения искусством и демонстрации собственных достоинств.
«Однако будущая неделя непростая: есть риск слишком потратиться в погоне за красотой и чрезмерного требования от романтических партнеров», — добавили астрологи.
Весы
Им необходимо умерить амбиции. Это в равной степени касается и дел, и отношений. И даже если этому знаку зодиака кажется, что он заслуживает большего, сейчас не время требовать привилегий. Особую осторожность следует соблюдать в среду, 7 июня. Но скромность и умеренность должны оставаться главными достоинствами этого знака зодиака на всю неделю.
Стрельцы
Если что-то и может помешать на неделе достижению серьезных успехов, то разве только их собственная лень и неорганизованность. Предпосылки для этого есть, но если Стрельцы смогут сфокусироваться на главных целях, то они сумеют добиться своего.
«И еще важное предупреждение: не спешите хвалиться своими результатами, с их презентацией лучше подождать», — говорится в астропрогнозе.
По материалам 7days