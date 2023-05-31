Чего нужно опасаться Львам, Тельцам, Овнам и Девам в июне — иначе беда: прогноз Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на первый месяц лета, оставив предупреждение некоторым знакам зодиака. Им нужно прислушаться к себе и не допускать ошибок, которые в дальнейшем скажутся на их удаче и везении.
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Девы
Для рожденных под знаком Дева более удачен период первой половины месяца — это время, когда внезапно возникнут возможности поездок, переездов и интересных путешествий. Именно в дороге этот знак зодиака познакомится с интересными людьми, будут открытия и перспективы. Но в это же время эти поездки будут с подругами.
Рядом с Девами весь месяц надежные и умные женщины. В начале месяца им нужно следить за своей второй половинкой и ни в коем случае не заводить тайных связей. Ревность, контроль — любимые будут следить за их личной жизнью. Возможны ссоры и недопонимание в семье. Третья декада месяца — опасные встречи, сомнительные знакомства.
«Постарайтесь не пускать в свой ближний круг неадекватных персон или сомнительных личностей. Обратите внимание на здоровье. Друзья окажут поддержку», - заверила Глоба.
Овны
Для них июнь — это период для хороших заработков. Наконец-то появится возможность улучшить свое материальное положение, за счет выигрыша в финансовых вопросах. Овнов ждут покупки, важные приобретения и конечно же, прибыль.
«Будьте очень внимательны в спортивных играх и развлечениях, не перестарайтесь, не переборщите в конце месяца», - добавила астролог.
Последние дни звезды советуют Овнам посветить вопросам дома. В третьей декаде месяца возможна хорошая прибыль для дома и для семьи.
Тельцы
В июне дороги займут значительную часть их жизни, особенно в первой половине месяца. Это период, когда внимание нужно уделить детям, интеллектуальному развитию.
Перемены, которые неожиданно придут в вопросах, связанных с материальной жизнью, будут довольно удачными в течении всего месяца.
«Кроме путешествий, займитесь обустройством жилья и ремонтами. Но в третьей декаде месяца лучше взять паузу и не усердствовать в бытовых вопросах», - уточнила Глоба.
Львы
Проявят активность на службе, чем заслужат похвалу вышестоящего руководства. Львы будут много путешествовать, знакомиться с новыми людьми.
«Начинайте новые дела, но не беритесь за них в начале третьей декады месяца. Знакомства будут обманчивыми, дела могут измениться, могут прийти потери, которые касаются этого периода и последующих свершений», - добавила астролог.
В июне Львам важно укрепить положение в доме, заняться строительством, ремонтом и, конечно же, своим здоровьем.