Тамара Глоба назвала главного везунчика июня — удача прет из всех щелей: ищем по дате рождения

Тамара Глоба уверена, что июнь бурно ворвется в жизнь Льва. Это период, когда они разовьют повышенную активность и будут наслаждаться плодами своего труда, личной жизнью, а также новыми возможностями, которые придут к ним.

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И к тому, чтобы развить эту активность, этот знак знак зодиака подтолкнет начальство. Вышестоящее руководство сделает Львам предложение в начале месяца, а затем возможно изменит свои планы, отпустив представителей этого знака в свободное плавание. Июнь — время для отдыха, для путешествий, знакомств.

«Начинайте новые дела, но не беритесь за них в начале третьей декады месяца. Знакомства будут обманчивыми, дела могут измениться, могут прийти потери, которые касаются этого периода и последующих свершений», - добавила астролог.

В июне Львам важно укрепить положение в доме, заняться строительством, ремонтом и, конечно же, своим здоровьем. Тогда этому знаку зодиака удастся обойти стороной все препятствия.

Дни рождения Львов выпадают на даты с 23 июля по 21 августа.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба.