К какому знаку зодиака присосался энергетический вампир: Володина — срочно спасайтесь!

Астролог Василиса Володина предупредила Львов, что рядом с ними есть нехороший человек. Таких обычно называют энергетическими вампирами.

Они не приносят пользы окружающим, зато с удовольствием высасывают из людей силы и эмоции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Возможно, Львы уже давно ощущают, что кто-то рядом только огорчает их едкими словами, замечаниями, постоянным недовольством и неприятными комментариями.

Но, вполне вероятно, представители зодиакальной системы даже не догадываются, что служат подпиткой для некоего негативщика.