К какому знаку зодиака присосался энергетический вампир: Володина — срочно спасайтесь!

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Этим людям нужно быстро определить, кто выкачивает из них силы.

Астролог Василиса Володина предупредила Львов, что рядом с ними есть нехороший человек. Таких обычно называют энергетическими вампирами.

Они не приносят пользы окружающим, зато с удовольствием высасывают из людей силы и эмоции.

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Возможно, Львы уже давно ощущают, что кто-то рядом только огорчает их едкими словами, замечаниями, постоянным недовольством и неприятными комментариями.

Но, вполне вероятно, представители зодиакальной системы даже не догадываются, что служат подпиткой для некоего негативщика.

Тогда вам предстоит сосредоточиться и проанализировать свое окружение. Безжалостно расстаньтесь с теми, кто ведет вас к краю пропасти, и вы увидите, как ваша жизнь станет легче и приятнее.

Источник: rsute.ru

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