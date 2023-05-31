К какому знаку зодиака присосался энергетический вампир: Володина — срочно спасайтесь!

Астролог Василиса Володина предупредила Львов, что рядом с ними есть нехороший человек. Таких обычно называют энергетическими вампирами.
Они не приносят пользы окружающим, зато с удовольствием высасывают из людей силы и эмоции.
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Возможно, Львы уже давно ощущают, что кто-то рядом только огорчает их едкими словами, замечаниями, постоянным недовольством и неприятными комментариями.
Но, вполне вероятно, представители зодиакальной системы даже не догадываются, что служат подпиткой для некоего негативщика.
Тогда вам предстоит сосредоточиться и проанализировать свое окружение. Безжалостно расстаньтесь с теми, кто ведет вас к краю пропасти, и вы увидите, как ваша жизнь станет легче и приятнее.
Источник: rsute.ru