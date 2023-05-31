Володина назвала знак, который ходит по краю пропасти: личная жизнь лопнет, карьера уничтожится

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Этим людям нужно проявить терпение.

Овны из-за своей горячности могут насолить сами себе, поведала астролог Василиса Володина.

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Многие представители зодиакальной системы будут пребывать в состоянии раздраженности и неуравновешенности. Причиной этому послужит нестабильность в их личной жизни.

Если Овнам не удастся сдерживать свой эмоциональный фон, то их судьба пойдет крахом. Начнутся проблемы на работе, конфликты с начальством и коллегами, на карьере можно будет поставить крест.

Источник: rsute.ru

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