Володина назвала знак, который ходит по краю пропасти: личная жизнь лопнет, карьера уничтожится

Овны из-за своей горячности могут насолить сами себе, поведала астролог Василиса Володина.

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Многие представители зодиакальной системы будут пребывать в состоянии раздраженности и неуравновешенности. Причиной этому послужит нестабильность в их личной жизни.