Деньги, успех, абсолютное счастье: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, на которых в июне прольется золотой дождь — подставляйте ладони

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на первый месяц лета.

Астролог Тамара Глоба, известная высокой точностью своих прогнозов, рассказала, каким для разных знаков зодиака выдастся первый летний месяц.

Особое везение в июне обещано представителям двух знаков зодиака. Обласканы судьбой будут родившиеся под созвездием Овна и Раков. На них фактически прольется золотой дождь.

Для Овнов начнется период возможностей, в июне есть вероятность увеличить заработки и повысить доходы.

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Раки тоже в списке тех, кого ждет счастье и везение по многим пунктам. Для Раков это время перспектив, полезных знакомств и высоких заработков.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы

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