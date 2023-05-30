Деньги, успех, абсолютное счастье: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, на которых в июне прольется золотой дождь — подставляйте ладони

Астролог Тамара Глоба, известная высокой точностью своих прогнозов, рассказала, каким для разных знаков зодиака выдастся первый летний месяц.
Особое везение в июне обещано представителям двух знаков зодиака. Обласканы судьбой будут родившиеся под созвездием Овна и Раков. На них фактически прольется золотой дождь.
Для Овнов начнется период возможностей, в июне есть вероятность увеличить заработки и повысить доходы.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Раки тоже в списке тех, кого ждет счастье и везение по многим пунктам. Для Раков это время перспектив, полезных знакомств и высоких заработков.
По материалам YouTube-канала Тамары Глобы