Деньги, успех, абсолютное счастье: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, на которых в июне прольется золотой дождь — подставляйте ладони

Астролог Тамара Глоба, известная высокой точностью своих прогнозов, рассказала, каким для разных знаков зодиака выдастся первый летний месяц.

Особое везение в июне обещано представителям двух знаков зодиака. Обласканы судьбой будут родившиеся под созвездием Овна и Раков. На них фактически прольется золотой дождь.

Для Овнов начнется период возможностей, в июне есть вероятность увеличить заработки и повысить доходы.

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