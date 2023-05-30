Володина сказала четко одному знаку: в вашем окружении есть человек, который травит вашу энергию

Астролог Василиса Володина предостерегла Стрельцов от одного плохого человека, который есть в их окружении.

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Кто-то находится рядом с вами и изводит вас. Нужно ли вам такое соседство? Зачем тратить свои силы на тщетную попытку восстановить свою энергию? Может быть, пришло время заняться собой и своими интересами?

На эти вопросы сейчас нужно ответить честно Стрельцам и принять какое-то важное решение. Все зависит от выбранного вами пути.

Источник: rsute.ru.