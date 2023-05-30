Василиса Володина — про 30 мая: легкий день и баланс в отношениях

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астропрогноз от популярной телеведущей.

Астролог и телеведущая Василиса Володина сообщила, что 30 мая будет воздушным во всех смыслах днем. Людей ждет легкость в рутинных делах, а также совпадение желаний с возможностями, которые вмиг предоставляет мир.

«Баланс в отношениях держится сам собой, на удивление никто не желает гнуть свою линию, а только и беспокоится, чтобы свершилось по справедливости», — объясняет в Telegram астролог.

Также легко будет и в общении с людьми — окружающие будут проще идти на контакт. А беседы — выстраиваться гармонично и продуктивно.

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