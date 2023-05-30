Глоба назвала знак, который окажется на вершине карьеры: завистники удавятся от злости

Астролог Тамара Глоба рассказала, что Львам скоро улыбнется удача, особенно если их планы продуманы и просчитаны. Тогда они смело реализуются.

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Велика вероятность того, что представители знака продвинутся в профессиональной сфере.