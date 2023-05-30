«Принесет спорные моменты»: Глоба сделал предупреждение на 31 мая

В своем астрологическом прогнозе на конец мая астролог Богдан Глоба сообщил людям, что вся неделя с 29 мая по 4 июня окажется непростой, и обмануться в это время будет легче легкого. Середина недели грядет взрывная и достаточно агрессивная. В это время нельзя поддаваться на провокации. 31 мая лучше при спорах не связываться с женщинами.

«Среда днем принесет спорные моменты и необходимость отстаивать свои интересы. Не ссорьтесь с прекрасным полом. Вечер хорош для покупок и финансовых вложений», - рассказал Глоба-младший.

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