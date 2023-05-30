«Не позволяйте поглотить себя»: вот что предрек Глоба 30 мая

Новая неделя знаменует переход из весны в лето. Рубежная семидневка с 29 мая по 4 июня обещает быть непростой, так сулят звезды, а астролог Богдан Глоба передает людям. Сын Тамары и Павла Глобы советует в конце весны – начале лета не совершать прогулок на воде, поскольку это особенно опасно сейчас. Также это период личных и домашних хлопот, концентрации на себе и активного поиска душевного равновесия.

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Последний вторник весны, 30 мая, лучше уйти с головой в работу с самого утра. Однако, важно сохранять баланс с рутиной и не погрязнуть в ней.