Каким знакам зодиака суждено построить счастливый брак — ищите половинку

Рыбы и Козерог

Оба знака зодиака очень сложные и неоднозначные. Они способны озадачить окружающих и собственными суждениями, и собственными поступками. Но друг в друге Рыбы и Козерог находят отдушину. Рыб не напрягает упертость Козерогов, а Козерогов не волнует одухотворенность Рыб. Вместе они компенсируют недостатки друг друга и приумножают достоинства.

Скорпион и Скорпион

Союз Скорпиона со Скорпионом может получиться достаточно крепким. Все дело в том, что Скорпион видит в партнере себя. Соответственно он не ведется на типичные для Скорпиона приемы. Вскоре партнеры сбрасывают маски и по-настоящему открываются друг другу.

Лев и Водолей

Крепкий брак образуют Львы и Водолеи. Оба знака зодиака умеют не только видеть, но и чувствовать. Когда между партнерами возникает любовь, они настраиваются на волну друг друга и предугадывают настроения и желания. Союз не только крепкий, но и счастливый.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».