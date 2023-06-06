Самые несовместимые знаки зодиака - семья не получится точно

Близнецы и Телец

Трудно найти более нестабильный союз, чем парящие в своих фантазия Близнецы и приземленные Тельцы. В это браке Телец будет считать Близнеца чокнутым и неприспособленным к жизни, а Близнец – называть Тельца безынициативным неудачником. Брак может случиться только при стремительно развивающихся отношениях. Дайте этим двоим узнать друг друга чуть получше, и они разбегутся через два месяца.

Козерог и Овен

Союз Козерога и Овна рушится из-за отсутствия компромиссов. Никто в этой паре не готов уступить другому, поэтому любая, самая незначительная проблема, становится причиной грандиозной ссоры. От испанских страстей быстро устают оба партнера. Вскоре они приходят к общему мнению о необходимости развода.

Лев и Скорпион

Оба партнера в этом союзе безусловные лидеры, которые неосознанно подавляют друг друга. Лев давит на Скорпиона амбициями, а Скорпион на Льва – манипуляциями. С учетом того, что Скорпион действует скрытно, брак будет существовать, пока для Льва манипуляции партнера не станут очевидными.

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