Берегитесь! Альфонсы среди знаков зодиака — даже не связывайтесь

Овен

Овен сам по себе заряжен на деньги. Как правило, представителям этого знака зодиака судьба дает все рычаги, чтобы быть независимым в материальном плане, но это требует умственных затрат и усидчивости. Некоторые Овны предпочитают идти по более легкому пути и выбирают стезю альфонсов.

Телец

Телец не скрывает, что не слишком любит работать, так как у Тельцов редко бывает простая работа. Они созданы для тяжелого труда или же им суждено трудиться в тяжелых условиях.

Это может быть горячее производство или трудные для жизни климатические условия. Не удивительно, что Телец, если есть возможность, постарается пристроиться в теплом месте, под крылышком у состоятельной дамы.

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Рак

Рак становится альфонсом не по зову души, как Овен, и не по жизненным обстоятельствам, как Телец, а случайно. Просто Рак катастрофически не любит тратить кровно заработанные, поэтому с дамой он выстраивает отношения так, что сначала каждый платит за себя, а потом она берет на себя и его расходы. Не потому что у Рака денег нет, а потому что есть, но тратить их он не хочет.