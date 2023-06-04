У каких знаков зодиака могут родиться дети-гении - гороскоп совместимости

Близнецы и Водолей

При правильном воспитании у этого союза может родиться гениальный ученый. Дело в том, что Водолеи по своей природе тянутся к новому, а Близнецы – не сдающиеся авантюристы. Если чадо наследует такие качества, а родители их поощряют, то в будущем ребенок от этого союза может совершить удивительные открытия.

Телец и Лев

Львы тяготеют ко всему прекрасному, а Тельцы – это пахари. Человек, который наследует от родителей любовь к красоте, но при этом может ее не только созерцать, но создавать, прирожденный гений в сфере искусства. В этом союзе может родиться дизайнер, архитектор или художник весьма незаурядного таланта.

Стрелец и Рыбы

В прошлом у бесстрашных Стрельцов и Рыб, способных выживать в самых непростых условиях, могли рождаться путешественники и первооткрывали. Сейчас, когда все места на карте Земли открыты, отпрыском от этого брака достаточно сложно найти применение своим талантам. Они могут сделать карьеру натуралиста, этнографа, археолога и даже фотографа. Безусловно, это будет очень талантливый человек. Гений в своем деле.

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