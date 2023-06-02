Лучшие мамы среди знаков зодиака - жизнь отдадут за ребенка

Близнецы

Близнецы – идеальные мамочки. Они, конечно же, своего не упустят, но за ребенка готовы отдать жизнь. Более того, дети – это единственная весомая причина для самовлюбленных Близнецов к самопожертвованию. Ради потомства Близнецы могут отказаться от карьеры, и теперь нелюбимого мужа. Причем взрослых детей они никогда не попрекнут своей жертвой.

Рак

Женщина-Рак – самый заботливый знак зодиака. Ее тепла хватит с лихвой не только на своих детей (даже, если их десяток), но и на внуков. Это может казаться счастьем, на первое время, но потом понимаешь, что объятия Рака могут не только спрятать от всех невзгод, но и задушить.

Весы не только прекрасные мамы в плане заботы о ребенке, но и мудрые женщины, умеют выстроить со своим чадом гармоничные отношения. Весы стараются быть помощниками своим детям, но при этом с девства учат их самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои поступки.

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