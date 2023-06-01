Самые безалаберные знаки зодиака - не стройте с ними семью

Близнецы

Близнецов по праву можно поставить на первое место в этой подборке, потому что нет людей, которые бы относились ко всему проще, чем они. Мало, что способно заставить Близнецов мобилизоваться и выйти из зоны комфорта. Про них часто говорят «безответственные», но это совсем правда. Дело не ответственности, а в генетическом умении не заморачиваться по пустякам.

Весы

Может показаться, что этот знак зодиака здесь оказался по ошибке, но не все так очевидно. Весы умеют расставлять приоритеты. Если окажется, что ваша задача не входит в список его приоритетов, то вы на себе испытаете всю силу безалаберности Весов.

Рыбы

Рыбы – очень интересный знак зодиака, потому что их безалаберность совсем не случайна. Рыбы считают себя недооценёнными гениями, а других воспринимают дремучим людьми. Они будут целенаправленно безалаберничать просто назло. Такое вот у них интересное развлечение.

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